www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0832200006621001300
Уникальный номер закупки
0832200006621001300
Наименование закупки
Поставка автоматизированного рабочего места для оснащения строящегося объекта:"Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)" 0832200006621001300
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
30.09.2021 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автоматизированного рабочего места для оснащения строящегося объекта:"Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001300Подведение итогов не позднее Поставка автоматизированного рабочего места для оснащения строящегося объекта:"Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоматизированного рабочего места для оснащения строящегося объекта:"Школа на 550 мест, расположенная по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:4213 (квартал № 23)"
Начальная цена
23 916 087,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов