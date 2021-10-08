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Номер извещения
0332300330621000322
Уникальный номер закупки
0332300330621000322
Наименование закупки
Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры), расположенного в черте Кстовского муниципального района Нижегородской области, для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения. 0332300330621000322
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
30.09.2021 16:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры), расположенного в черте Кстовского муниципального района Нижегородской области, для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0332300330621000322Подведение итогов не позднее Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры), расположенного в черте Кстовского муниципального района Нижегородской области, для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры), расположенного в черте Кстовского муниципального района Нижегородской области, для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения.
Начальная цена
1 728 090,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов