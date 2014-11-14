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Номер извещения
ГП411398
Уникальный номер закупки
199
Наименование закупки
Закупка труб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба бесшовная, прямоугольная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 13:30 GMT +314.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411398Дата и время окончания срока приема заявок Труба бесшовная, прямоугольнаяОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 13:3014.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411398Дата и время вскрытия заявок Труба бесшовная, прямоугольнаяОдинцово
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 23:5917.11.2014 23:5917.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411398Подведение итогов не позднее Труба бесшовная, прямоугольнаяОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба бесшовная, прямоугольная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 30.11.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 800
Труба электросварная 530х10
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 13:30 GMT +314.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411398Дата и время окончания срока приема заявок Труба электросварная 530х10Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 13:3014.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411398Дата и время вскрытия заявок Труба электросварная 530х10Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 23:5917.11.2014 23:5917.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411398Подведение итогов не позднее Труба электросварная 530х10Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба электросварная 530х10
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 30.11.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Труба электросварная 720х10
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 13:30 GMT +314.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411398Дата и время окончания срока приема заявок Труба электросварная 720х10Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 13:3014.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411398Дата и время вскрытия заявок Труба электросварная 720х10Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 23:5917.11.2014 23:5917.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411398Подведение итогов не позднее Труба электросварная 720х10Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба электросварная 720х10
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 30.11.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Труба электросварная 820х12
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 13:30 GMT +314.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411398Дата и время окончания срока приема заявок Труба электросварная 820х12Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
14.11.2014 13:3014.11.2014 13:3014.11.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411398Дата и время вскрытия заявок Труба электросварная 820х12Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 23:5917.11.2014 23:5917.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411398Подведение итогов не позднее Труба электросварная 820х12Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба электросварная 820х12
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 30.11.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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