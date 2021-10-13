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Номер извещения
0175200000421000501
Уникальный номер закупки
0175200000421000501
Наименование закупки
Приобретение модульного здания детского сада на 100 мест для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Червоновская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Нижнегорского района Республики Крым, по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. Юбилейная, д.2 0175200000421000501
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
30.09.2021 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Почтовый адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение модульного здания детского сада на 100 мест для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Червоновская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Нижнегорского района Республики Крым, по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. Юбилейная, д.2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0175200000421000501Подведение итогов не позднее Приобретение модульного здания детского сада на 100 мест для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Червоновская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Нижнегорского района Республики Крым, по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. Юбилейная, д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение модульного здания детского сада на 100 мест для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Червоновская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Нижнегорского района Республики Крым, по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с. Митрофановка, ул. Юбилейная, д.2
Начальная цена
83 659 231,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов