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    Главная / Торги / Закупка фасонного металлопроката

    Закупка фасонного металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 12:3014.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411394Дата и время окончания срока приема заявок Угол, швеллерОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411394

    Уникальный номер закупки

    198

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фасонного металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Угол, швеллер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 12:30 GMT +314.11.2014 12:3014.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411394Дата и время окончания срока приема заявок Угол, швеллерОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 12:3014.11.2014 12:3014.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411394Дата и время вскрытия заявок Угол, швеллерОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2014 23:5917.11.2014 23:5917.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411394Подведение итогов не позднее Угол, швеллерОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 23:5917.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411394Подведение итогов не позднее Угол, швеллерОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Угол, швеллер

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок поставки продукции до 30.11.2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угол г/к 50х5"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 2"

    "Угол г/к 40х5"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 3"

    "Швеллер 8П"

    Кол-во: 6500

    "Позиция 4"

    "Швеллер 10П"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 5"

    "Швеллер 12П"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 6"

    "Швеллер 16П"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 7"

    "Швеллер 20П"

    Кол-во: 6200

    "Позиция 8"

    "Швеллер 40П"

    Кол-во: 600

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