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Номер извещения
ГП411392
Уникальный номер закупки
562-10
Наименование закупки
Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-43
Факс
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Адрес электронной почты
ananev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Александр Русланович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 07:00 GMT +318.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411392Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 07:0018.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411392Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.11.2014 12:0018.11.2014 12:0018.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411392Подведение итогов не позднее Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Листовой прокат ст12ХМ-3 в количестве 68 листов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская обл., пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 68
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