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    Главная / Торги / Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)

    Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411392Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411392

    Уникальный номер закупки

    562-10

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка №562/7371 от 11.11.2014г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ananev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ананьев Александр Русланович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 07:00 GMT +318.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411392Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 07:0018.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411392Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.11.2014 12:0018.11.2014 12:0018.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411392Подведение итогов не позднее Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.201418.11.2014 12:0018.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411392Подведение итогов не позднее Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листового проката марки 12ХМ-3 по ГОСТ 5520-79 в ноябре 2014 (заявка №562/7371 от 11.11.2014г.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Листовой прокат ст12ХМ-3 в количестве 68 листов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Свердловская обл., пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договорная
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Листовой прокат"

    Кол-во: 68

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