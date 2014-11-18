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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401681393
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции (значки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
Почтовый адрес
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Контактный телефон
+7 495 640-51-37 доб. 176
Факс
+7 495 640-51-37
Адрес электронной почты
kaynov@aviaremont.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кайнов Анатолий Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции согласно технической документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 12:30 GMT +318.11.2014 12:3018.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401681393Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции согласно технической документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 12:3018.11.2014 12:3018.11.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401681393Дата и время вскрытия заявок Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции согласно технической документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции согласно технической документации
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Авиаремонт
Все закупки и тендеры АО Авиаремонт
Адрес местонахождения
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Отсутствуют
52.48.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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