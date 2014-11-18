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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП411390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Pramet
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7162
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Nikolay.Kuryshev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Курышев Николай Васильевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента Pramet
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 07:00 GMT +318.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411390Дата и время окончания срока приема заявок поставка инструмента PrametСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 07:0018.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411390Дата и время вскрытия заявок поставка инструмента PrametСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента Pramet
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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