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    Главная / Торги / Закупка средств индивидуальной защиты

    Закупка средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411389Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411389

    Уникальный номер закупки

    195

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 13:00 GMT +317.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411389Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 13:0017.11.2014 13:0017.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411389Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защитыОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 23:5919.11.2014 23:5919.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411389Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 23:5919.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411389Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция должна быть сертифицирована. Поставка продукции в ноябре-декабре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения заказчика -Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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