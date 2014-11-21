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Номер извещения
31401680735
Уникальный номер закупки
277/25-2014
Наименование закупки
О проведении запроса котировок цен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 08:00 GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680735Дата и время окончания срока приема заявок техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 08:0021.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401680735Дата и время вскрытия заявок техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 277/25-2014 проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 277/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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