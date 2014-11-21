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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ

    О проведении запроса котировок цен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680735Дата и время окончания срока приема заявок техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401680735

    Уникальный номер закупки

    277/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ № 277/25-2014

    Документация № 277/25-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 08:00 GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680735Дата и время окончания срока приема заявок техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 08:0021.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401680735Дата и время вскрытия заявок техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 21:5928.11.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401680735Подведение итогов не позднее техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 277/25-2014 проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 277/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Максимальный срок выполнения ТО два рабочих дня, ремонтных работ не более 10 рабочих дней, больший срок ремонта должен быть предварительно согласован с Заказчиком. Срок действия договора с момента подписания до 31.12.2015г. оплата за оказываемые услуги определена в рублях , с учётом всех затрат, включая стоимость запасных частей , комплектующих и расходных материалов, а так же налоги, сборы, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Оплата в течение 30 дней за фактически выполненную работу, на основании выставленного счёта после выполнения работ и подписания акта выполненных работ и заказ-наряда.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ"

    Кол-во: 1

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