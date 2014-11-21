О проведении запроса котировок цен на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и полуприцепов марки МАЗ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Максимальный срок выполнения ТО два рабочих дня, ремонтных работ не более 10 рабочих дней, больший срок ремонта должен быть предварительно согласован с Заказчиком. Срок действия договора с момента подписания до 31.12.2015г. оплата за оказываемые услуги определена в рублях , с учётом всех затрат, включая стоимость запасных частей , комплектующих и расходных материалов, а так же налоги, сборы, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Оплата в течение 30 дней за фактически выполненную работу, на основании выставленного счёта после выполнения работ и подписания акта выполненных работ и заказ-наряда.