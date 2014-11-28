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    Главная / Торги / О проведении запроса котировок цен на ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.

    О проведении запроса котировок цен на ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2014 08:0028.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680716Дата и время окончания срока приема заявок ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401680716

    Уникальный номер закупки

    276/25-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О проведении запроса котировок цен на ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Локально-сметный расчет

    Изменения в извещении

    ИЗВЕЩЕНИЕ № 276/25-2014,

    Документация № 276/25-2014,

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-36

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    zhukovan@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт квартир, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.11.2014 08:00 GMT +328.11.2014 08:0028.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680716Дата и время окончания срока приема заявок ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.11.2014 08:0028.11.2014 08:0028.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401680716Дата и время вскрытия заявок ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 21:5905.12.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401680716Подведение итогов не позднее ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.

    Начальная цена

    1 090 347,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 276/25-2014 проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 276/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс составляет 40% от общей суммы договора. Окончательный расчет производится после выполнения всех работ, в течение 10 банковских дней на основании акта сдачи-приемки выполненных работ. Приступить к выполнению работ не позднее пяти календарных дней со дня получения предоплаты. Работы выполнить в течение 50 календарных дней со дня начала работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонт квартир №6,9 в гостинице «Яшма» г. Северодвинск, Архангельская область, ул. Орджоникидзе, 2г."

    Кол-во: 1

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