Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс составляет 40% от общей суммы договора. Окончательный расчет производится после выполнения всех работ, в течение 10 банковских дней на основании акта сдачи-приемки выполненных работ. Приступить к выполнению работ не позднее пяти календарных дней со дня получения предоплаты. Работы выполнить в течение 50 календарных дней со дня начала работ.