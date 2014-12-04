Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Покупка женской рабочей одежды

    Покупка женской рабочей одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2014 10:0004.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680628Дата и время окончания срока приема заявок Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401680628

    Уникальный номер закупки

    209/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка женской рабочей одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 209/47-2014

    Документация к Извещению № 209/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка женской рабочей одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.12.2014 10:00 GMT +304.12.2014 10:0004.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680628Дата и время окончания срока приема заявок Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.12.2014 09:0009.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401680628Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    09.12.2014 09:0009.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401680628Дата и время проведения Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401680628Подведение итогов не позднее Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401680628Подведение итогов не позднее Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка женской рабочей одежды

    Начальная цена

    93 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара: женская рабочая одежда - костюмы (куртка и брюки) в количестве 85 комплектов. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 209/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 209/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата каждой поставленной партии товара в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента поставки партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Срок поставки (выборки) товара: поставка должна осуществляться партиями по заявке заказчика, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект женский (куртка и брюки)."

    Кол-во: 85

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078526
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    593226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    158 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078523
    Поставка ввводов цокольных
    Поставка ввводов цокольных
    593227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 872 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078488
    Поставка многофункционального устройства.
    Поставка многофункционального устройства.
    593203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 282 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078515
    Оказание услуг по обучению
    Оказание услуг по обучению
    593238
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    253 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078519
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    593232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    656 282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078517
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    593235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    852 348
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078495
    Поставка коверов.
    Поставка коверов.
    593231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    341 413
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить