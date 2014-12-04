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Номер извещения
31401680628
Уникальный номер закупки
209/47-2014
Наименование закупки
Покупка женской рабочей одежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-19
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малова Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка женской рабочей одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.12.2014 10:00 GMT +304.12.2014 10:0004.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680628Дата и время окончания срока приема заявок Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.12.2014 09:0009.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401680628Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург
Дата и время проведения
09.12.2014 09:0009.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401680628Дата и время проведения Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401680628Подведение итогов не позднее Покупка женской рабочей одеждыЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка женской рабочей одежды
Начальная цена
93 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: женская рабочая одежда - костюмы (куртка и брюки) в количестве 85 комплектов. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 209/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 209/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 85
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