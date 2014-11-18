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Номер извещения
ГП411396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продукции производства Bonfiglioli (мотор-редуктор)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-18-48
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Aydarova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айдарова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МОТОР РЕДУКТОР 3/V 13 L3 567 PC P160 B5 EF BH160 L4 400/690-50 IP54 W FD (Bonfiglioli)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 13:00 GMT +318.11.2014 13:0018.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411396Дата и время окончания срока приема заявок МОТОР РЕДУКТОР 3/V 13 L3 567 PC P160 B5 EF BH160 L4 400/690-50 IP54 W FD (Bonfiglioli) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 13:0018.11.2014 13:0018.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411396Дата и время вскрытия заявок МОТОР РЕДУКТОР 3/V 13 L3 567 PC P160 B5 EF BH160 L4 400/690-50 IP54 W FD (Bonfiglioli) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.11.2014 14:0018.11.2014 14:0018.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411396Подведение итогов не позднее МОТОР РЕДУКТОР 3/V 13 L3 567 PC P160 B5 EF BH160 L4 400/690-50 IP54 W FD (Bonfiglioli) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МОТОР РЕДУКТОР 3/V 13 L3 567 PC P160 B5 EF BH160 L4 400/690-50 IP54 W FD (Bonfiglioli)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
МОТОР РЕДУКТОР 3/V 13 L3 567 PC P160 B5 EF BH160 L4 400/690-50 IP54 W FD (Bonfiglioli) – 4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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