Передача прав на использование программного обеспечения (1114-366)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после установки программного обеспечения и передачи прав на использование программ для ЭВМ и счета на оплату.Срок передачи прав на использование ПО не более 5-ти календарных дней с даты подписания договора