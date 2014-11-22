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    Главная / Торги / Передача прав на использование программного обеспечения (1114-366)

    Передача прав на использование программного обеспечения (1114-366)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2014 10:0022.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401681413Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование программного обеспечения МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401681413

    Уникальный номер закупки

    1114-366

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Передача прав на использование программного обеспечения (1114-366)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление об отказе от проведения процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    martinenko@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартыненко Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Передача прав на использование программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.11.2014 10:00 GMT +322.11.2014 10:0022.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401681413Дата и время окончания срока приема заявок Передача прав на использование программного обеспечения Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.11.2014 10:0022.11.2014 10:0022.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401681413Дата и время вскрытия заявок Передача прав на использование программного обеспечения Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401681413Подведение итогов не позднее Передача прав на использование программного обеспечения Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Передача прав на использование программного обеспечения

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после установки программного обеспечения и передачи прав на использование программ для ЭВМ и счета на оплату.Срок передачи прав на использование ПО не более 5-ти календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.20

    Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "права на использование программного обеспечения "

    Кол-во: 100

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