Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ярославля по ул. Гагарина на участке от разворотного кольца в районе 3-й проходной НЯ НПЗ до границ города Ярославля в направлении поселка Дубки 0171200001921002245

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002245 Уникальный номер закупки 0171200001921002245 Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ярославля по ул. Гагарина на участке от разворотного кольца в районе 3-й проходной НЯ НПЗ до границ города Ярославля в направлении поселка Дубки 0171200001921002245 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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