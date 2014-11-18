Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель осуществляет расчет за поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной и получения счета от Поставщика.Доставка Товара производится транспортом Поставщика, стоимость услуг по доставке входит в стоимость Товара. Разгрузка Товара производится силами Поставщика, стоимость услуг по разгрузке входит в стоимость Товара.