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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401680044
Уникальный номер закупки
270
Наименование закупки
Поставка ручного измерительного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11 доб. 2145
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береза Лидия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Вольная, д. 30
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ручного измерительного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 17:00 GMT +318.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного измерительного инструментаг. Москва, ул. Вольная, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 09:0019.11.2014 09:0019.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401680044Дата и время вскрытия заявок Поставка ручного измерительного инструментаг. Москва, ул. Вольная, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ручного измерительного инструмента
Начальная цена
675 847,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией на проведение запроса ценовых котировок в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар поставляется по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30, корп. 12.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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