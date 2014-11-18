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    Главная / Торги / Поставка ручного измерительного инструмента

    Поставка ручного измерительного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного измерительного инструментаг. Москва, ул. Вольная, д. 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401680044

    Уникальный номер закупки

    270

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ручного измерительного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация на проведение запроса ценовых котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11 доб. 2145

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береза Лидия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ручного измерительного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 17:00 GMT +318.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401680044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного измерительного инструментаг. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Дата и время вскрытия заявок

    19.11.2014 09:0019.11.2014 09:0019.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401680044Дата и время вскрытия заявок Поставка ручного измерительного инструментаг. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 14:0019.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401680044Подведение итогов не позднее Поставка ручного измерительного инструментаг. Москва, ул. Вольная, д. 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручного измерительного инструмента

    Начальная цена

    675 847,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией на проведение запроса ценовых котировок в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30, корп. 12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет расчет за поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной и получения счета от Поставщика.Доставка Товара производится транспортом Поставщика, стоимость услуг по доставке входит в стоимость Товара. Разгрузка Товара производится силами Поставщика, стоимость услуг по разгрузке входит в стоимость Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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