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    Главная / Торги / Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей) .

    Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей) .

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2018 08:0019.04.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП804817Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП804817

    Уникальный номер закупки

    77У

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей) .

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.04.2018 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение

    Техническое задание

    заявка

    Описание ИБП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2018 08:00 GMT +319.04.2018 08:0019.04.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП804817Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).Саратов

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2018 22:0026.04.2018 22:0026.04.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804817Подведение итогов не позднее Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).Саратов

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    26.04.201826.04.2018 22:0026.04.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804817Подведение итогов не позднее Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    УКПГ КарпенскаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по согласованию сторон
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение ТО"

    Кол-во: 1

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