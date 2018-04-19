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Номер извещения
ГП804817
Уникальный номер закупки
77У
Наименование закупки
Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей) .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
09.04.2018 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
VaynerYuYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.04.2018 08:00 GMT +319.04.2018 08:0019.04.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП804817Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).Саратов
Подведение итогов не позднее
26.04.2018 22:0026.04.2018 22:0026.04.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804817Подведение итогов не позднее Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
26.04.201826.04.2018 22:0026.04.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП804817Подведение итогов не позднее Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ / оказание услуг по проведению сервисного обслуживания UPS General Electric Site Pro S8 40 кВА на УКПГ «Карпенское» (с поставкой вентиляторов и аккумуляторных батарей).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
УКПГ КарпенскаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1