№ ЭА 13326/2021 Оказание услуг по ремонту и проверке устройства молниезащиты нежилого здания по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 110 0119200000121012654

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121012654 Уникальный номер закупки 0119200000121012654 Номер закупки Наименование закупки № ЭА 13326/2021 Оказание услуг по ремонту и проверке устройства молниезащиты нежилого здания по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 110 0119200000121012654 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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