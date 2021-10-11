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Номер извещения
0371300027821000502
Уникальный номер закупки
0371300027821000502
Наименование закупки
Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним в городе Ярославле в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 0371300027821000502
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
30.09.2021 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним в городе Ярославле в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0371300027821000502Подведение итогов не позднее Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним в городе Ярославле в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним в городе Ярославле в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Начальная цена
2 885 769,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов