Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним в городе Ярославле в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 0371300027821000502

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0371300027821000502 Уникальный номер закупки 0371300027821000502 Номер закупки Наименование закупки Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним в городе Ярославле в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 0371300027821000502 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Все закупки и тендеры ДСЭРГ МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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