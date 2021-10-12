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Номер извещения
0142200001321021857
Уникальный номер закупки
0142200001321021857
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская стоматологическая поликлиника № 3" в 2021 году 0142200001321021857
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
30.09.2021 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская стоматологическая поликлиника № 3" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321021857Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская стоматологическая поликлиника № 3" в 2021 году
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская стоматологическая поликлиника № 3" в 2021 году
Начальная цена
565 325,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов