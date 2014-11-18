Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХА

    Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401679873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401679873

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-37

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки радиаторы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-01

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябцев Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 07:00 GMT +318.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401679873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 07:3018.11.2014 07:3018.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401679873Дата и время вскрытия заявок Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 09:0019.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401679873Подведение итогов не позднее Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиаторов отопления для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    351 212,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами договора представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предварительную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет счет на оплату оставшейся части в размере 70% от стоимости договора. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 30 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки радиаторы

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор чугунный (7 секц.) евростандарт (в комплекте с пробками)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Радиатор Биметалл (6 секц) (в комплекте с пробками)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 3"

    "Радиатор Биметалл (10 секц) (в комплекте с пробками)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Радиатор Биметалл (12 секц) (в комплекте с пробками)"

    Кол-во: 32

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078526
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    593226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    158 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078523
    Поставка ввводов цокольных
    Поставка ввводов цокольных
    593227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 872 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078488
    Поставка многофункционального устройства.
    Поставка многофункционального устройства.
    593203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 282 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078515
    Оказание услуг по обучению
    Оказание услуг по обучению
    593238
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    253 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078519
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    593232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    656 282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078517
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    593235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    852 348
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078495
    Поставка коверов.
    Поставка коверов.
    593231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    341 413
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить