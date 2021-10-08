Выполнение работ по монтажу и демонтажу конструкций для новогоднего оформления площади и парковой зоны на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района 0166300001021000115

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0166300001021000115 Уникальный номер закупки 0166300001021000115 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по монтажу и демонтажу конструкций для новогоднего оформления площади и парковой зоны на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района 0166300001021000115 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

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