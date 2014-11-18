Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Оплата стоимости ПО производится в течение 15 банковских дней после подписания товарной накладной и счёт-фактуры Сублицензиатом в размере 100% стоимости.Расчеты производятся по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.Передача ПО осуществляется на цифровых носителях на адрес Сублицензиата, в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора Сублицензиатом.