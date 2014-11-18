Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401679422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401679422

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-36

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки ПО

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христолюбов Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 07:00 GMT +318.11.2014 07:0018.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401679422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 07:3018.11.2014 07:3018.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401679422Дата и время вскрытия заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 08:0019.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401679422Подведение итогов не позднее Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    4 500,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    SolidWorks Standart (локальная версия) – 1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Оплата стоимости ПО производится в течение 15 банковских дней после подписания товарной накладной и счёт-фактуры Сублицензиатом в размере 100% стоимости.Расчеты производятся по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.Передача ПО осуществляется на цифровых носителях на адрес Сублицензиата, в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора Сублицензиатом.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки ПО

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SolidWorks Standart (локальная версия)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078515
    Оказание услуг по обучению
    Оказание услуг по обучению
    593238
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    253 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078519
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    593232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    656 282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078517
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    593235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    852 348
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078495
    Поставка коверов.
    Поставка коверов.
    593231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    341 413
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078511
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности (Ярославская область, Рыбинский р-н, г. Рыбинск)
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности (Ярославская область, Рыбинский...
    593244
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 332 816
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014169
    Поставка запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту...
    593259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237069
    Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    593228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012810
    Поставка гарнитур и аксессуаров
    Поставка гарнитур и аксессуаров
    587191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить