Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на агент системы сбора и корреляции событий информационной безопасности и сетевой сканер анализа защищенности в целях обеспечения информационной безопасности ГИС НСО «Система 112». 0851200000621006105

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621006105 Уникальный номер закупки 0851200000621006105 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на агент системы сбора и корреляции событий информационной безопасности и сетевой сканер анализа защищенности в целях обеспечения информационной безопасности ГИС НСО «Система 112». 0851200000621006105 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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