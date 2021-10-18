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Номер извещения
0173100014421000049
Уникальный номер закупки
0173100014421000049
Наименование закупки
Поставка картриджей, расходных материалов и комплектующих для оргтехники (принтеров и многофункциональных устройств) 0173100014421000049
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.09.2021 19:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей, расходных материалов и комплектующих для оргтехники (принтеров и многофункциональных устройств)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей, расходных материалов и комплектующих для оргтехники (принтеров и многофункциональных устройств)
Начальная цена
1 501 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов