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    Главная / Торги / Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 15:0003.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401678751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401678751

    Уникальный номер закупки

    121

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Технические требования и характеристики (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Техническое задание (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Извещение

    Изменения в извещении

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 15:00 GMT +303.12.2014 15:0003.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401678751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401678751Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата и время проведения

    11.12.2014 09:3011.12.2014 09:3011.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401678751Дата и время проведения Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2014 11:0617.12.2014 11:0617.12.2014 11:06Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401678751Подведение итогов не позднее Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 11:0617.12.2014 11:06Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401678751Подведение итогов не позднее Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Начальная цена

    10 218 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    468 500,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    468 500,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора); поставка токарного станка с ЧПУ Shaublin 225 TM-CNC 0i-TD D1-3” осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой, предусмотренной техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    2922105

    Станки токарно - центровые (токарно - винторезные и токарные)

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40

    Производство станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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