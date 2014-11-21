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Номер извещения
ГП411381
Уникальный номер закупки
17
Наименование закупки
Закупка оборудования ф. SHB
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-61-83
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Shevchenko@uralmach.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Валерий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 13:00 GMT +321.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411381Дата и время окончания срока приема заявок Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 13:0021.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411381Дата и время вскрытия заявок Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 13:0024.11.2014 13:0024.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411381Подведение итогов не позднее Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой пятилетки склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
13.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 13:00 GMT +321.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411381Дата и время окончания срока приема заявок Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 13:0021.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411381Дата и время вскрытия заявок Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 13:0024.11.2014 13:0024.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411381Подведение итогов не позднее Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой пятилетки склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
13.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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