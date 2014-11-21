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    Главная / Торги / Закупка оборудования ф. SHB

    Закупка оборудования ф. SHB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411381Дата и время окончания срока приема заявок Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411381

    Уникальный номер закупки

    17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования ф. SHB

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-61-83

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Shevchenko@uralmach.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевченко Валерий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Жир шерстный (включая ланолин)

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 13:00 GMT +321.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411381Дата и время окончания срока приема заявок Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 13:0021.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411381Дата и время вскрытия заявок Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 13:0024.11.2014 13:0024.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411381Подведение итогов не позднее Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 13:0024.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411381Подведение итогов не позднее Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок ф. SHB - 10 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург пл. Первой пятилетки склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней с даты поставки на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    13.10.1

    Добыча железных руд подземным способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект аварийных тормозов в составе: тормоз SHN 3108-DBF 320.5 S (без консоли) с датчиками растормаживания и износа колодок "

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 13:00 GMT +321.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411381Дата и время окончания срока приема заявок Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 13:0021.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411381Дата и время вскрытия заявок Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 13:0024.11.2014 13:0024.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411381Подведение итогов не позднее Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 13:0024.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411381Подведение итогов не позднее Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB - 5 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург пл. Первой пятилетки склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней с даты поставки на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    13.10.1

    Добыча железных руд подземным способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гиростанция НА 30-220 с кожухом, ванной для масла и комплектом трубопроводов (длина 4М.) ф. SHB "

    Кол-во: 5

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