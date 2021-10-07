Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) для нужд ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова Б.П. городского округа Самара (коррекционный)» на 2 полугодие 2021 г. 0142200001321021839

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321021839 Уникальный номер закупки 0142200001321021839 Номер закупки Наименование закупки Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) для нужд ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова Б.П. городского округа Самара (коррекционный)» на 2 полугодие 2021 г. 0142200001321021839 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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