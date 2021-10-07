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Номер извещения
2032500000821000130
Уникальный номер закупки
2032500000821000130
Наименование закупки
Оказание услуг по специальной оценке, условий труда на рабочих местах для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда. 2032500000821000130
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.09.2021 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по специальной оценке, условий труда на рабочих местах для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 2032500000821000130Подведение итогов не позднее Оказание услуг по специальной оценке, условий труда на рабочих местах для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по специальной оценке, условий труда на рабочих местах для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда.
Начальная цена
27 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов