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    Главная / Торги / Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

    Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 18:0003.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411380Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411380

    Уникальный номер закупки

    197-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 1.2 Сравнительные таблицы по технике

    Опросные листы

    Проект договора

    Спецификация

    Извещение

    Фома 1.1 Расчет стоимости

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 18:00 GMT +303.12.2014 18:0003.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411380Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2014 18:0003.12.2014 18:0003.12.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411380Дата и время вскрытия заявок Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2014 18:0016.12.2014 18:0016.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411380Подведение итогов не позднее Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.201416.12.2014 18:0016.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411380Подведение итогов не позднее Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, ШМР и ПНР вентиляционного оборудования для АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "вентиляционное оборудование"

    Кол-во: 3

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