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    Главная / Торги / Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции

    Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 12:0018.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401677477Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401677477

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 16:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Юридический адрес

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    Почтовый адрес

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 640-51-37 доб. 109

    Факс

    +7 495 640-51-37

    Адрес электронной почты

    kiseleva@aviaremont.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселева Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

    Ключевые слова:

    лом, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 12:00 GMT +318.11.2014 12:0018.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401677477Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 12:0018.11.2014 12:0018.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401677477Дата и время вскрытия заявок Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 12:0021.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401677477Подведение итогов не позднее Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка, изготовление и доставка рекламной/сувенирной продукции в соответствии с разделом II Документации запроса котировок - «Техническое задание»

    Начальная цена

    470 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Договору

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Адрес местонахождения

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.34

    Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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