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Номер извещения
ГП411119
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
проволока оцинкованная
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Почтовый адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Контактный телефон
+7 910 330-57-49
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
A.M.Goncharov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Артур Михайлович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 10:00 GMT +321.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411119Дата и время окончания срока приема заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.11.2014 10:1021.11.2014 10:1021.11.2014 10:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411119Дата окончания срока рассмотрения заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411119Дата и время проведения проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 11:1827.11.2014 11:1827.11.2014 11:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411119Подведение итогов не позднее проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта
Начальная цена
780 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 000 кг бухты по 400 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка силами и средствами поставщика за счет поставщика до склада заказчика Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БрянскАгрострой
Все закупки и тендеры БрянскАгрострой
Адрес местонахождения
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Отсутствуют
27.34
Документация лота
Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 10:00 GMT +321.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411119Дата и время окончания срока приема заявок Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.11.2014 10:1021.11.2014 10:1021.11.2014 10:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411119Дата окончания срока рассмотрения заявок Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411119Дата и время проведения Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 11:3027.11.2014 11:3027.11.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411119Подведение итогов не позднее Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта
Начальная цена
2 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 000 кг бухты по 400 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка силами и средствами поставщика за счет поставщика до склада заказчика Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БрянскАгрострой
Все закупки и тендеры БрянскАгрострой
Адрес местонахождения
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Отсутствуют
27.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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