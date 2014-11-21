Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / проволока оцинкованная

    проволока оцинкованная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411119Дата и время окончания срока приема заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта БрянскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411119

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проволока оцинкованная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    карточка компании

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью БрянскАгрострой
    Все закупки и тендеры БрянскАгрострой

    Юридический адрес

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Почтовый адрес

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Контактный телефон

    +7 910 330-57-49

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    A.M.Goncharov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончаров Артур Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Проволока холоднотянутая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 10:00 GMT +321.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411119Дата и время окончания срока приема заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.11.2014 10:1021.11.2014 10:1021.11.2014 10:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411119Дата окончания срока рассмотрения заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Дата и время проведения

    21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411119Дата и время проведения проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 11:1827.11.2014 11:1827.11.2014 11:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411119Подведение итогов не позднее проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 11:1827.11.2014 11:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411119Подведение итогов не позднее проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,0 мм Термонеобр (нагартованная) Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Начальная цена

    780 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 000 кг бухты по 400 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка силами и средствами поставщика за счет поставщика до склада заказчика Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара по типовому договору заказчика с отсрочкой платежа минимум 10 календарных дней. Дата поставки до 22.12.14

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БрянскАгрострой
    Все закупки и тендеры БрянскАгрострой

    Адрес местонахождения

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.34

    Производство стальной проволоки

    Документация лота

    карточка компании

    29.09.2016

    Договор поставки

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 10:00 GMT +321.11.2014 10:0021.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411119Дата и время окончания срока приема заявок Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.11.2014 10:1021.11.2014 10:1021.11.2014 10:10Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411119Дата окончания срока рассмотрения заявок Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск

    Дата и время проведения

    21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411119Дата и время проведения Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 11:3027.11.2014 11:3027.11.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411119Подведение итогов не позднее Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 11:3027.11.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411119Подведение итогов не позднее Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св РозеттаБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообр Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта

    Начальная цена

    2 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 000 кг бухты по 400 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка силами и средствами поставщика за счет поставщика до склада заказчика Баклань база, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара по типовому договору заказчика с отсрочкой платежа минимум 10 календарных дней. Поставка осуществляется тремя партиями по 20 тонн. Даты поставок 09.12.14, 18.12.14, 27.12.14. Оплата последней партии после праздничных дней.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БрянскАгрострой
    Все закупки и тендеры БрянскАгрострой

    Адрес местонахождения

    241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.34

    Производство стальной проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078799
    МИ №185/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Шкода 22-050 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    МИ №185/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Шкода 22-050 для нужд Акционерное...
    593289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 510 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК НТЦ
    Запрос предложений № ГП237005
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    593082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014178
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам
    593291
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    91 869 317
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013460
    Закупка запасных частей для внутреннего центратора-сварочной станции IWM 40-42, станка подготовки кромок CRC-Evans PFM 40-48 и дизельной гидростанция HPU(«Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская».) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Закупка запасных частей для внутреннего центратора-сварочной станции IWM 40-42, станка...
    590157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Попозиционная № ГП237085
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    Топливо Дизельное, АМУР. 1 половина Марта 2022 г.
    593269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237084
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    Услуги автотранспорта и специальной техники г. Нижнеамск
    593282
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237083
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с микропроцессорным управлением согласно ТЗ № 778-21
    Комплект сварочного оборудования на базе цифровых источников питания инверторного типа с...
    593275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013459
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы...
    590156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить