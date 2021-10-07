Приобретение жилого помещения (квартиры) у лиц, не являющимися застройщиками домов, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы 0132600005521000220

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132600005521000220 Уникальный номер закупки 0132600005521000220 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилого помещения (квартиры) у лиц, не являющимися застройщиками домов, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы 0132600005521000220 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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