www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0132600005521000220
Уникальный номер закупки
0132600005521000220
Наименование закупки
Приобретение жилого помещения (квартиры) у лиц, не являющимися застройщиками домов, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы 0132600005521000220
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.09.2021 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение жилого помещения (квартиры) у лиц, не являющимися застройщиками домов, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132600005521000220Подведение итогов не позднее Приобретение жилого помещения (квартиры) у лиц, не являющимися застройщиками домов, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение жилого помещения (квартиры) у лиц, не являющимися застройщиками домов, для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы
Начальная цена
1 686 431,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов