Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет оплату за поставленное оборудование в течение 20 банковских дней после получения счета. Поставка и разгрузка товара осуществляется за счет Поставщика. Прочие условия поставки указаны в проекте договора.