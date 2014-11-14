Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка ЗИПа для экскаватора

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 15:0014.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411082Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для экскаватораКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411082

    Уникальный номер закупки

    89

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 15:00 GMT +314.11.2014 15:0014.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411082Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗИПа для экскаватораКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 15:0014.11.2014 15:0014.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411082Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗИПа для экскаватораКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411082Подведение итогов не позднее Закупка ЗИПа для экскаватораКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗИПа для экскаватора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.52

    Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск кулачковый (СНБ|503|00000948)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Вал шестерня (СНБ|503|00003201)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Лебедка открывания днища для ЭКГ-5 (СНБ|503|00004214)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сухарь (СНБ|503|00004227)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Вал-вставка эвольвентный шлиц (СНБ|503|00004262)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Рейка рукояти цельнокатанная (СНБ|503|00004472)"

    Кол-во: 84

    "Позиция 7"

    "Вал 3-х шлицевой (СНБ|503|00004508)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 8"

    "Колесо опорное (СНБ|503|00004977)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Вал шестерня Z10 M20 (СНБ|503|00004984)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Вал боковой сталь 34ХН1М (40Х) (СНБ|503|00004998)"

    Кол-во: 74

    "Позиция 11"

    "Барабан d1050 (СНБ|503|00005855)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Вал Напорный ЭКГ-5А (СНБ|503|00009369)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Вал напорный ЭШ (СНБ|503|00009682)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Вал поперечный (СНБ|503|00180996)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 15"

    "Засов днища (СНБ|503|00181008)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Вал шестерня Z11 M26 (СНБ|503|00004983)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "Вал шестерня Z16 M14 (СНБ|503|00004992)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 18"

    "Вал шестерня Z13 M6 (СНБ|503|00005349)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Шестерня моторная Z20 M6 (СНБ|503|00181003)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 20"

    "Редуктор хода (СНБ|503|00004223)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Муфта подъемной лебедки (СНБ|503|00000550)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Колесо зубчатое Z109 M18 (СНБ|503|00000708)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Обойма с блоком (СНБ|503|00000935)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Полумуфта ведомая (СНБ|503|00004204)"

    Кол-во: 52

    "Позиция 25"

    "Колесо зубчатое Z32 M26 (СНБ|503|00004943)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Колесо ведущее (СНБ|503|00004979)"

    Кол-во: 81

    "Позиция 27"

    "Колесо натяжное (СНБ|503|00005319)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 28"

    "Ось барабана (СНБ|503|00005860)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Кольцо хомута натяжного колеса (СНБ|503|00009687)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Сухарь (СНБ|503|00116175)"

    Кол-во: 88

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014169
    Поставка запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка запасных частей для дизельной электростанции ADMi1500C-T400-3РГХТН по объекту...
    593259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237069
    Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    593228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012810
    Поставка гарнитур и аксессуаров
    Поставка гарнитур и аксессуаров
    587191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП237068
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта
    593245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013839
    Закупка трубы электросварной
    Закупка трубы электросварной
    591733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО СНГЕО
    Запрос предложений № ГП237065
    Оказание услуг по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах ПАО СНГЕО на 2022-2024 г.г.
    Оказание услуг по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных...
    593249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    2 029 645
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211078485
    Поставка светодиодных светильников
    Поставка светодиодных светильников
    593242
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    155 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014116
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техперевооружение систем оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6. 3-пусковой комплекс» для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техперевооружение систем оперативной...
    592838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 218 281 171
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить