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    Главная / Торги / Закупка продукции ф. Siemens

    Закупка продукции ф. Siemens

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 14:0017.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411149Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. СиеменсЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411149

    Уникальный номер закупки

    ГП410307

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка продукции ф. Siemens

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. инфа по двигателю

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 245-53-81

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.koshovkin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошовкин Дмитрий Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продукции ф. Сиеменс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 14:00 GMT +317.11.2014 14:0017.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411149Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. СиеменсЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 14:0017.11.2014 14:0017.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411149Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф. СиеменсЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201430.11.2014 15:0030.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411149Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф. СиеменсЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продукции ф. Сиеменс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплектно

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.39

    Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель 1LA8317-8AB60-Z"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Привод 1LE1003-1AB42-3JA4-Z H04+H07+H70+M11+N03+N21+Y82"

    Кол-во: 2

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