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Номер извещения
31401676762
Уникальный номер закупки
1 059Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора поставки модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Проспект Мира, д.102
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Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.201419.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676762Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 15:0019.11.2014 15:0019.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676762Подведение итогов не позднее Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.11.201419.11.2014 15:0019.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676762Подведение итогов не позднее Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".Москва, ул. Проспект Мира, д.102
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".
Начальная цена
1 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2, 3 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2, 3 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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