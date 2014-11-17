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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".

    Запрос котировок на право заключения договора поставки модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 16:0017.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".Москва, ул. Проспект Мира, д.102Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401676762

    Уникальный номер закупки

    1 059Э/2014-ООЗД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 15:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор проект

    Извещение № 1 059Э/2014-ООЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касперов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.11.201419.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401676762Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 15:0019.11.2014 15:0019.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676762Подведение итогов не позднее Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 15:0019.11.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676762Подведение итогов не позднее Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".Москва, ул. Проспект Мира, д.102

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модульной системы хранения данных с поддержкой технологии Combo FC/iSCSI, обеспечивающей эффективную консолидацию хранения и позволяющей совместно использовать ресурсы массива по двум протоколам для нужд ОАО "ИМПУЛЬС".

    Начальная цена

    1 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2, 3 к Договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2, 3 к Договору.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Приложениями № 1, 2, 3 к Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52

    Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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