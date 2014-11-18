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Номер извещения
ГП411079
Уникальный номер закупки
92/14
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку Кобальт марки К1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кобальт марки К1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.11.2014 07:30 GMT +318.11.2014 07:3018.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411079Дата и время окончания срока приема заявок Кобальт марки К1Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.11.2014 07:3018.11.2014 07:3018.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411079Дата и время вскрытия заявок Кобальт марки К1Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 23:5931.12.2014 23:5931.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411079Подведение итогов не позднее Кобальт марки К1Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кобальт марки К1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1,13 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
27.44
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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