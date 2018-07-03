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    Главная / Торги / ЗАКУПКА МЕТИЗОВ

    ЗАКУПКА МЕТИЗОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка метизовКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806549808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАКУПКА МЕТИЗОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 07:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    ТЗ2

    ТЗ1

    ТЗ

    ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДОГОВОР

    СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Nazarova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Назарова Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка метизов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2018 12:00 GMT +303.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549808Дата и время окончания срока приема заявок Закупка метизовКалтан

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806549808Дата и время вскрытия заявок Закупка метизовКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.201830.08.2018 12:0030.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549808Подведение итогов не позднее Закупка метизовКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка метизов

    Начальная цена

    445 502,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ВЕСЬ ОБЪЕМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г.КАЛТАН, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОПЛАТА В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ МОМЕНТА ПОСТАВКИ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    31.05.2018

    ТЗ2

    31.05.2018

    ТЗ1

    31.05.2018

    ТЗ

    31.05.2018

    ДОГОВОР

    17.07.2018

    СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

    17.07.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШПИЛЬКА М24Х1000 DIN 975"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ШПИЛЬКА М20Х1000 DIN 975"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "ШПИЛЬКА М18Х280 ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "ШПИЛЬКА М16Х1000 DIN 975"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "ШПИЛЬКА М12Х1000 DIN 975"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "ШАЙБА М48 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "ШАЙБА М42 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "ШАЙБА М36 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "ШАЙБА М30 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "ШАЙБА М24 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "ШАЙБА М20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "ШАЙБА М18 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "ШАЙБА М16 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 143

    "Позиция 14"

    "ГАЙКА М36 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "ГАЙКА М24 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 31

    "Позиция 16"

    "ГАЙКА М20 СТ.10.9ХЛ ВЫСОКОПРОЧНАЯ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РАЗМЕРАМИ ГОСТ 52645-2006"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "ГАЙКА М20 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 167

    "Позиция 18"

    "БОЛТ М8Х20 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "БОЛТ М36Х170 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "БОЛТ М30Х70 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "БОЛТ М30Х170 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 45

    "Позиция 22"

    "БОЛТ М24Х80 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "БОЛТ М24Х60 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "БОЛТ М24Х100 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "БОЛТ М20Х90 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 136

    "Позиция 26"

    "БОЛТ М20Х80 10.9 ХЛ ГОСТ Р 52644-2006"

    Кол-во: 190

    "Позиция 27"

    "БОЛТ М20Х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "БОЛТ М20Х280 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "БОЛТ М20Х120 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 125

    "Позиция 30"

    "БОЛТ М20Х100 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "БОЛТ М18Х80 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "БОЛТ М16Х90 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 90

    "Позиция 33"

    "БОЛТ М16Х80 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 70

    "Позиция 34"

    "БОЛТ М16Х75 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "БОЛТ М16Х70 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 196

    "Позиция 36"

    "БОЛТ М16Х65 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "БОЛТ М16Х60 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 160

    "Позиция 38"

    "БОЛТ М16Х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 176

    "Позиция 39"

    "БОЛТ М16Х40 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 315

    "Позиция 40"

    "БОЛТ М16Х30 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "БОЛТ М16Х100 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "БОЛТ М14Х70 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 26

    "Позиция 43"

    "БОЛТ М12Х80 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 150

    "Позиция 44"

    "БОЛТ М12Х65 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "БОЛТ М12Х60 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 145

    "Позиция 46"

    "БОЛТ М12Х50 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "БОЛТ М12Х40 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "БОЛТ М10Х60 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 46

    "Позиция 49"

    "БОЛТ М10Х55 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "БОЛТ М10Х40 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    "БОЛТ М10Х35 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "БОЛТ М10Х30 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "БОЛТ М10Х25 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 17

    "Позиция 54"

    "БОЛТ 2М36Х3-6G 170.109.40Х ГОСТ 7505-70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "ШАЙБА М14 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "ШАЙБА М12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "ШАЙБА М10 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "ГАЙКА М8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 59"

    "ГАЙКА М30 ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "ГАЙКА М16 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 325

    "Позиция 61"

    "ГАЙКА М14 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 21

    "Позиция 62"

    "ГАЙКА М12 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 88

    "Позиция 63"

    "ГАЙКА М10 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 41

    "Позиция 64"

    "БОЛТ М8Х50 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "БОЛТ М8Х40 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "БОЛТ М8Х35 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "БОЛТ 2М 42Х3-6G 220.109.40Х ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 50

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