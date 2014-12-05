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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411077Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область) Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411077

    Уникальный номер закупки

    287-А-ВЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    аукционная документация

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 10:00 GMT +305.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411077Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 10:0008.12.2014 10:0008.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411077Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411077Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    11.12.2014 10:0011.12.2014 10:0011.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411077Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 10:0011.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411077Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Тюменская область)

    Начальная цена

    1 192,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    445 963,43 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    445 963,43

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1.1 Здание склада, площадью 362,70 кв.м. 1.2 Здание склада, Общая площадь 361,00 кв.м.. 1.3 Нежилое здание (склада, гараж), площадью 401,20 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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