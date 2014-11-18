Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Изготовление и поставка рукавов металлических на заказ «Электрооборудование и термоконтроль реактора» для Ростовской АЭС бл. 4 в соответствии с прилагаемым перечнем. в количестве 367 шт.