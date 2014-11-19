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Номер извещения
ГП411081
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Продажа инкубационного яйца РОСС-308 на декабрь месяц
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 330-57-49
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
A.M.Goncharov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Артур Михайлович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 15:30 GMT +319.11.2014 15:3019.11.2014 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411081Дата и время окончания срока приема заявок Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 16:0019.11.2014 16:0019.11.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411081Дата окончания срока рассмотрения заявок Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск
Дата и время проведения
14.11.2014 10:0014.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411081Дата и время проведения Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 17:0019.11.2014 17:0019.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411081Подведение итогов не позднее Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук.
Начальная цена
10 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, Трубчевский район., близ населенного пункта ГорошковоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
51.33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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