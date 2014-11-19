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    Главная / Торги / Продажа инкубационного яйца РОСС-308 на декабрь месяц

    Продажа инкубационного яйца РОСС-308 на декабрь месяц

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2014 15:3019.11.2014 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411081Дата и время окончания срока приема заявок Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411081

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа инкубационного яйца РОСС-308 на декабрь месяц

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Юридический адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 330-57-49

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    A.M.Goncharov@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончаров Артур Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Ключевые слова:

    яйца

    Список лотов

    Лот 1

    Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2014 15:30 GMT +319.11.2014 15:3019.11.2014 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411081Дата и время окончания срока приема заявок Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.11.2014 16:0019.11.2014 16:0019.11.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411081Дата окончания срока рассмотрения заявок Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск

    Дата и время проведения

    14.11.2014 10:0014.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411081Дата и время проведения Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 17:0019.11.2014 17:0019.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411081Подведение итогов не позднее Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 17:0019.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411081Подведение итогов не позднее Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук. Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инкубационное яйцо в кол-ве 500 тыс. штук.

    Начальная цена

    10 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    500000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская область, Трубчевский район., близ населенного пункта ГорошковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цену на яйцо предлагать без учета доставки. Доставка ИЯ рассчитывается индивидуально. Предоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Адрес местонахождения

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.33.2

    Оптовая торговля яйцами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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