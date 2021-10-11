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Номер извещения
0342300000121001390
Уникальный номер закупки
0342300000121001390
Наименование закупки
Поставка и сборка, монтаж, расстановка в соответствии с проектной документацией, мебели для пищеблока для оснащения объекта "Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе" 0342300000121001390
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.09.2021 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и сборка, монтаж, расстановка в соответствии с проектной документацией, мебели для пищеблока для оснащения объекта "Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0342300000121001390Подведение итогов не позднее Поставка и сборка, монтаж, расстановка в соответствии с проектной документацией, мебели для пищеблока для оснащения объекта "Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и сборка, монтаж, расстановка в соответствии с проектной документацией, мебели для пищеблока для оснащения объекта "Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе"
Начальная цена
1 008 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов