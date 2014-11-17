Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора, на поставку изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал".

    Открытый запрос предложений на право заключения договора, на поставку изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 07:0017.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал". г.Оренбург, ул.Потехина, д.41Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401676437

    Уникальный номер закупки

    44

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора, на поставку изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил 1 Техническое задание

    Прил 2 Проект договора

    Закупочная документация

    Прил 4 Критерии оценки участников

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Геогрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Оренбург, ул.Потехина, д.41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Цемент волокнистый

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 07:00 GMT +317.11.2014 07:0017.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401676437Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал". г.Оренбург, ул.Потехина, д.41

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 07:0017.11.2014 07:0017.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401676437Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал". г.Оренбург, ул.Потехина, д.41

    Подведение итогов не позднее

    20.11.2014 08:0020.11.2014 08:0020.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676437Подведение итогов не позднее Поставка изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал". г.Оренбург, ул.Потехина, д.41

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 08:0020.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401676437Подведение итогов не позднее Поставка изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал". г.Оренбург, ул.Потехина, д.41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий из железобетона для проведения производства работ на объекте "Строительство водовода от НС 2-го подъема до НС 3-го подъема НСВЗ" для нужд ООО "Оренбург Водоканал".

    Начальная цена

    4 656 897,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Оренбург, ул.Центральная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.65

    Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента

    Документация лота

    Прил 1 Техническое задание

    29.09.2016

    Прил 2 Проект договора

    29.09.2016

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Прил 4 Критерии оценки участников

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плиты перекрытий преднапряженные из тяжелого цементного бетона"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237069
    Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    593228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012810
    Поставка гарнитур и аксессуаров
    Поставка гарнитур и аксессуаров
    587191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП237068
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта
    593245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013839
    Закупка трубы электросварной
    Закупка трубы электросварной
    591733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО СНГЕО
    Запрос предложений № ГП237065
    Оказание услуг по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах ПАО СНГЕО на 2022-2024 г.г.
    Оказание услуг по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных...
    593249
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    2 029 645
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211078485
    Поставка светодиодных светильников
    Поставка светодиодных светильников
    593242
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    155 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014116
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техперевооружение систем оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6. 3-пусковой комплекс» для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техперевооружение систем оперативной...
    592838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 218 281 171
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211028525
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК Системы учета» (0143-МЕ)
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК...
    585080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    637 266
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить