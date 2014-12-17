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Номер извещения
ГП411073
Уникальный номер закупки
69
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку никеля катодного марки Н-1 для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Никель катодный марки Н-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 11:00 GMT +317.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411073Дата и время окончания срока приема заявок Никель катодный марки Н-1Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 11:0017.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411073Дата и время вскрытия заявок Никель катодный марки Н-1Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411073Подведение итогов не позднее Никель катодный марки Н-1Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Никель катодный марки Н-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автотранспортом по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
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