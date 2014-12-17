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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку никеля катодного марки Н-1 для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку никеля катодного марки Н-1 для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411073Дата и время окончания срока приема заявок Никель катодный марки Н-1ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411073

    Уникальный номер закупки

    69

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку никеля катодного марки Н-1 для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Никель катодный марки Н-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2014 11:00 GMT +317.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411073Дата и время окончания срока приема заявок Никель катодный марки Н-1Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2014 11:0017.12.2014 11:0017.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411073Дата и время вскрытия заявок Никель катодный марки Н-1Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411073Подведение итогов не позднее Никель катодный марки Н-1Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411073Подведение итогов не позднее Никель катодный марки Н-1Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Никель катодный марки Н-1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспортом по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки товара в течение 15 - 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Никель катодный марки Н-1"

    Кол-во: 40

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