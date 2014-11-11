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Номер извещения
ГП411072
Уникальный номер закупки
194
Наименование закупки
Закупка арматурного проката (повторная)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
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Арматурный прокат периодического профиля прутки, 20 мм, 36 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 11:00 GMT +311.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411072Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки, 20 мм, 36 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 11:0011.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411072Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки, 20 мм, 36 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 23:5914.11.2014 23:5914.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411072Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки, 20 мм, 36 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля прутки, 20 мм, 36 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Поставка продукции - с 13.11.2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 22
Кол-во: 3
Арматурный прокат периодического профиля прутки, 28мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 11:00 GMT +311.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411072Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки, 28ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 11:0011.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411072Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки, 28ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 23:5914.11.2014 23:5914.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411072Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки, 28ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля прутки, 28мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Поставка продукции - с 13.11.2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 144
Арматурный прокат периодического профиля прутки, Ø10 мм, Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø32 мм, Ø36 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 11:00 GMT +311.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411072Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки, Ø10 мм, Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø32 мм, Ø36 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 11:0011.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411072Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки, Ø10 мм, Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø32 мм, Ø36 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 23:5914.11.2014 23:5914.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411072Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки, Ø10 мм, Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø32 мм, Ø36 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля прутки, Ø10 мм, Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø32 мм, Ø36 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям. Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции 2014г. Поставка продукции - с 13.11.2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - г. Москва и Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 12
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