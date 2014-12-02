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    Главная / Торги / Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 15:0002.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401675831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401675831

    Уникальный номер закупки

    120

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Технические требования и характеристики (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Проект Договора

    Техническое задание (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 15:00 GMT +302.12.2014 15:0002.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401675831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.12.2014 09:0010.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401675831Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата и время проведения

    10.12.2014 09:3010.12.2014 09:3010.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401675831Дата и время проведения Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401675831Подведение итогов не позднее Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401675831Подведение итогов не позднее Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Начальная цена

    17 376 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    868 800,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    868 800,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка вакуумной печи с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора); поставка вакуумной печи осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой, предусмотренной техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    2914121

    Электропечи сопротивления вакуумные камерные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.21.2

    Производство электрических печей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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