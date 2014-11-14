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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas".

    Запрос ценовых котировок на поставку средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas" в соответствии с прилагаемым перечнем наименований.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411071

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень наименований

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамедзянова Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas" в соответствии с прилагаемым перечнем наименований.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 14:00 GMT +314.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas" в соответствии с прилагаемым перечнем наименований.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 14:0014.11.2014 14:0014.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411071Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas" в соответствии с прилагаемым перечнем наименований.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411071Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas" в соответствии с прилагаемым перечнем наименований.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas" в соответствии с прилагаемым перечнем наименований.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка средств индивидуальной защиты фирмы "Speedglas" в соответствии с прилагаемым перечнем.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на условиях DDP, оплата в течение 60 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства индивидуальной защиты"

    Кол-во: 1288

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