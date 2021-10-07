Услуга по развитию автоматизированной информационной системы "Электронная очередь", интегрированной с Web-порталом и мобильным приложением, и их сопровождению. 0162300005321001773

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0162300005321001773 Уникальный номер закупки 0162300005321001773 Номер закупки Наименование закупки Услуга по развитию автоматизированной информационной системы "Электронная очередь", интегрированной с Web-порталом и мобильным приложением, и их сопровождению. 0162300005321001773 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

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