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Номер извещения
31401675419
Уникальный номер закупки
82/1/2014
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.11.2014 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.201419.11.2014 10:0019.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401675419Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехникиАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
20.11.2014 10:0020.11.2014 10:0020.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401675419Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехникиАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку расходных материалов для оргтехники
Начальная цена
865 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
43 250,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
307 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26, стр. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
3020365
30.01.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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